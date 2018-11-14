Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 8 копеек до 27,839 грн/доллар по сравнению с 27,918162 грн/$1 на 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Таким образом, показатель изменился на 0.28%. Также курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,8175 грн/$1 с 27,88 грн/$1 днем ранее. Как сообщают диллеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,81-27,825 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 14 ноября укрепился до 27,844 грн/$1 с 27,9203 грн/$1.

Напомним, евро сегодня стоит 31,44 гривни. Российский рубль в среду подешевел, но совсем незначительно. Его стоимость составляет 0,412 грн против вчерашнего показателя 0,413 грн.

Как сообщала "Страна", финансисты объяснили, почему курс доллара не удалось качнуть вверх.