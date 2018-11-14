В июле-сентябре 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП Украины) по предварительным данным вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По сравнению со 2-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,4% (с учетом сезонного фактора и без учета временно аннексированного Крыма).

Отметим, что в первом квартале рост составлял 3,8%, во втором – 3,1%. Таким образом зафиксировано замедление - оно длится два квартала подряд.

В Госстате обычно уточняют показатели реального валового внутреннего продукта в течение года.

Как сообщала "Страна", в МВФ заявили, что рост экономики Украины не такой, каким мог бы быть. По мнению украинского представителя МВФ Люнгмана, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах Украине необходимо достичь более высоких темпов роста.

Отметим, что в международном рейтинговом агентстве S&P дали долгосрочный прогноз украинской валюте.