Два настойчивых кота на протяжение двух лет пытаются проникнуть в японский художественный музей Ономити в японской префектуре Хиросима. Борьба охранников с животными прославила художественную галерею на весь мир. Об этом сообщил TJournal.

За длительной войной между охраной музея и двумя уличными котами - черным и рыжим - наблюдают уже тысячи пользователей соцсетей.

"Война" началась летом 2016 года. В музее проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней уличный черный кот попытался войти внутрь, но его не пустила охрана. Это фото быстро стало вирусным.

Но на одной такой ситуации все не закончилось - кот продолжил приходить, а со временем у него еще и появился рыжий напарник. По рассказам охранников музея, животные пытаются проникнуть через главный вход как минимум два-три раза в неделю.

Каждый раз путь котам преграждают охранники. Однажды одному из безбилетных пушистых посетителей удалось проскочить через мужчину на входе, но кот не рассчитал, что в зале есть администратор. Иногда четвероногие пытаются надавить на жалость, заваливаясь на спину у ног сотрудников музея, но работников Ономити так просто не проведешь

Фото: twitter.com

В конце концов музей сделал этих котов своими талисманами и дал им имена - Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Их неудачные попытки побывать в здании публикуют на официальной странице музея в Twitter.

Помимо кадров, где коты неудачно пытаются войти в здание, есть также те, где животные ищут "обходные пути".

В музее продаются сувениры с этими котами, а также есть тематическое кафе. В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии запустили флешмоб по вытягиванию котов. Коты не в восторге.

Также мы писали о том ,что в Японии закрыли кафе с котами.