13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского со ссылкой на наблюдения метеостанции.

При этом специалисты отмечают, что метеорологическая зима пришла на две недели раньше относительно климатической нормы.

13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,0°С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу более чем на месяц раньше прошлогодней. В 2017 году она началась 18 декабря. Раньше в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже - 29 января в 2015 году.

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