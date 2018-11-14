Во вторник, 20 ноября, товарищеский матч футбольных сборных Турции и Украины обслужит бригада арбитров из Косово во главе с Генцем Нуза. Его ассистентами станут Фатлум Бериша, Бухар Селимай.

Четвертый арбитр - Бешфорт Косуми. Об этом сообщает Kosovan Football в твиттере.

Матч Турция – Украина начнется во вторник, 20 ноября в 19:30 в турецкой Анталье.

Фото: twitter.com/kosovanfooty

Как сообщала "Страна", матч Словакия - Украина рассудят черногорские арбитры. Игра заключительного тура группы "B1" Лиги Наций начнется в пятницу, 16 ноября, в 21:45.

"Конечно, эти два матча очень важны. Мы специально подбирали состав, делали акцент на молодых футболистах. Многие из них были вызваны в национальную команду, мы видим их перспективу. Кое-кто получил аванс", - рассказал о предстоящих играх со Словакией и Турцией наставник сборной Украины Андрей Шевченко.