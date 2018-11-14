Киевская прокуратура совместно с полицией разоблачила вандалов, которые 31 июля 2018 силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Напоминаем, что вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечание, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ

Об этом сообщает ГПУ в Facebook.

"Преступниками оказались 20-24-летние жители города Киева. 14.11.2018 по результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружены и изъяты балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства. В настоящее время трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Продолжается активная работа по установлению других участников преступления. За совершенное молодым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы," - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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