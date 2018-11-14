Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14 - 16 ноября посетит с рабочим визитом США. Он прибудет в Вашингтон. Об этом сообщает в среду, 14 ноября, пресс-служба МИД Украины.

Главной целью визита Климкина является проведение инаугурационного заседания Комиссии стратегического партнерства Украина – США обновленного формата. Оно назначено на 16 ноября.

"Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США (Майкла Помпео - прим. ред.)", - сказано в сообщении.

Климкин в Вашингтоне проведет переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео, встретится с ведущими американскими законодателями и пообщается с представителями американской экспертной среды. Также запланировано интервью Климкина американским СМИ.

Как сообщала "Страна", в Минске отреагировали на заявление Климкина об опасности Беларуси.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Также Климкин признал, что украинцы с двойным гражданством - не преступники.