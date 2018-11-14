Государственная служба Украины по безопасности на транспорте открыла данные о лицензии транспортных средств на перевозку пассажиров и грузов. Об этом сообщает на сайте платформы для работы с государственными открытыми данными Opendatabot.

Запущен сервис, который позволяет сфотографировать или ввести вручную номер транспорта и проверить его лицензию.

"Проверить можно все виды транспорта, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки, как регулярные так и не регулярные. То есть, это такси, маршрутки, автобусы, грузовики", - сообщили в Opendatabot.

Чтобы проверить лицензию перевозчика, надо:

Добавить Opendatabot в Telegram;

Сфотографировать маршрутку и прислать фото, или ввести номер авто вручную;

Получить информацию о лицензии транспортного средства.

Если у транспортного средства не оказалось лицензии, им опасно пользоваться. Также можно написать жалобу в "Укртрансбезпеку".

По данным платформы, 89714 маршруток в Украине имеют лицензии на перевозку пассажиров. Из них самые популярные марки БАЗ, БОГДАН и ПАЗ.

Наибольшее количество лицензий на перевозку автомобилей имеют компании "Севертранс", "Киивтранс" и "Транс-сервис-1".

Лицензионные авто проходят проверки инспекторами и плановые техосмотры, а медики проверяют водителей перед выходом на маршрут. По каждому из 9-ти типов лицензирования есть свои требования к перевозчикам.

Например, водители маршруток должны иметь удостоверение категории "D", стаж вождения не менее трех лет и минимальный возраст - 21 год. Сам автомобиль должен иметь государственную регистрацию, проходить техосмотр и быть внесенным в Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей.

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