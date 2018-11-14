Радикалы из С14 и Сечь Днепр заблокировали работу отеля "Академия" в Днепре. Об этом представители из С14 заявили на своей странице в Facebook.

"Два этажа гостиницы переполнены коммуняцкими рисунками, портретами Сталина, Ленина и другого дерьма", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

По их словам, приехала следственно-оперативная группа, составляются заявления. "Далее будет описание картин", - пишут радикалы, которые, надо полагать и вызвали полицию.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Отметим, что четырехзвездочный отель "Академия" расположен в самом центре Днепра с недешевой недвижимостью, интерьер стилизован под советскую эпоху, а цены на номер там достигают 1750 грн. в сутки.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы из С14 исписали киевский автовокзал из-за отказа перевозить участников боевых действий.

Также мы писали о том, что радикалы решили "взять под охрану" государственное стратегическое предприятие.