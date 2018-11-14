В Киеве за 13 ноября зафиксировали сразу три случая обращения людей в больницы с переохлаждением. Об этом заявил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов, сообщил 44.ua.

"Поскольку все пострадавшие подлежат госпитализации, их доставили в больницу. О том, сколько сегодня обратились людей с переохлаждением, будет известно позже", - рассказал Рогов.

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