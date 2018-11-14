В Шевченковском районе Харькова в среду, 14 ноября, более 50 жилых домов и пять объектов социальной инфраструктуры остались без отопления. Теплоснабжение временно отключили из-за масштабной аварии. Об этом пишет Newsroom со ссылкой на пресс-службу КП Харьковские тепловые сети.

Как сообщается, ремонт участка тепломагистрали на улице Есенина продлится до 21:00 14 ноября. В связи с этим подача отопления и горячей воды временно прекращена в 59 домах, трех школах, детском саду и больнице. Все вышеперечисленные объекты находятся на проспекте Науки, а также улицах Есенина, Отакара Яроша и 23 августа.

Фото: newsroom.kh.ua

Кроме того, 15 ноября Харьковские теплосети планируют устранить дефект на магистрали, расположенной в Немышлянском районе. Там без тепла временно останутся 73 жилых дома (в 21 из них не будет также горячей воды) и школа.

Ранее "Страна" писала о том, что при ликвидации жуткого порыва теплосети в центре Киева коммунальщики обнаружили массу других повреждений.

Также мы сообщали, что в Харькове объявили, как поднимут цены на тепло и горячую воду для населения.