Ушла из жизни львовская писательница и ученая Ольга Коссак. Она получила известность под псевдонимом Эва Гата. Об этом написала директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" Ирина Ключковская в Facebook. Коссак было 60 лет. В ночь на 14 ноября у нее остановилось сердце.

"Трудно принять и невозможно согласиться. Сегодня ночью отошла от нас Эва Гата - веселая, оптимистичная, умная, талантливая Оля Коссак. Прекрасный человек, отзывчивый товарищ, которая для каждого из нас находила правильные слова поддержки, прекрасная жена, заботливая мама и бабушка, талантливый преподаватель", - написала она.

Она работала доцентом на факультете прикладной математики Львовского национального университета им. Ивана Франко. Автор философско-мистических романов, которые, по ее мнению, должны улучшить мир.

Роман Эвы Гаты "Стать солнцем" вошел в список "Книга года - 2014".

Оля Коссак родилась 23 августа 1958 во Львове, в семье учителей английского языка. Училась во Львовской средней школе №4 с углубленным изучением английского языка. Затем поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франка на факультет прикладной математики.

После окончания работала в научно-исследовательском секторе при кафедре прикладной математики. В 1992 году защитила диссертацию на степень кандидата физ.-мат. наук. Была доцентом кафедры прикладной математики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Последние три года активно сотрудничала с Афинским и Салоникского университета (Греция). Написала ряд философско-мистических романов, которые, по словам автора, способны улучшить наш мир.

Фото: facebook.com/iryna.kluchkovska

Как сообщала "Страна", в Украине запретили ввоз книг детской писательницы о том, как жили на Руси. Речь идет про книгу Елены Качур "Как жили на Руси".

Отметим, что самая издаваемая после Донцовой писательница чуть не сгорела при пожаре.