Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, как привычка пристегиваться ремнем безопасности в машине может спасти жизнь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что нужно пристегиваться даже тогда, когда вы едете в магазин за углом или уверены в водителе. "Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, а на заднем – 25-75%", - пишет Супрун.

Мифы о ремнях безопасности

Миф 1 Водитель не пристегивается ремнем безопасности, опираясь на собственный опыт. Но это не убережет его от ошибки другого водителя, погоды или внезапно пробитой шины.

Водитель не пристегивается ремнем безопасности, опираясь на собственный опыт. Но это не убережет его от ошибки другого водителя, погоды или внезапно пробитой шины. Миф 2 Пристегиваться в городе необязательно, поскольку скорость транспорта незначительна. Столкновение на скорости 50 км/ч соответствует падению с четвертого этажа, а на скорости 90 км/ч – с одиннадцатого этажа.

Пристегиваться в городе необязательно, поскольку скорость транспорта незначительна. Столкновение на скорости 50 км/ч соответствует падению с четвертого этажа, а на скорости 90 км/ч – с одиннадцатого этажа. Миф 3 Ремень можно не пристегивать, если есть подушка безопасности. При раскрытии подушка безопасности движется со скоростью 300 км/час. Если человек не пристегнется, то он травмируется.

Ремень можно не пристегивать, если есть подушка безопасности. При раскрытии подушка безопасности движется со скоростью 300 км/час. Если человек не пристегнется, то он травмируется. Миф 4 На заднем сиденье пристегиваться необязательно. Но вероятность травм пассажира и водителя почти одинаковая. При лобовом столкновении существует вероятность травмировать людей впереди.

На заднем сиденье пристегиваться необязательно. Но вероятность травм пассажира и водителя почти одинаковая. При лобовом столкновении существует вероятность травмировать людей впереди. Миф 5 При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля. Статистика свидетельствует, что в 75% случаев выброшенный водитель или пассажир погибают.

Также Супрун объяснила украинцам, сколько воды нужно пить и напомнила о том, как важно сортировать мусор и жить подальше от свалки.

Напомним также, что Супрун рассказала о пользе жиров и почему не стоит бояться холестерина.