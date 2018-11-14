Супрун рассказала про привычку, которая может спасти жизнь
Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, как привычка пристегиваться ремнем безопасности в машине может спасти жизнь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что нужно пристегиваться даже тогда, когда вы едете в магазин за углом или уверены в водителе. "Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, а на заднем – 25-75%", - пишет Супрун.
Мифы о ремнях безопасности
- Миф 1 Водитель не пристегивается ремнем безопасности, опираясь на собственный опыт. Но это не убережет его от ошибки другого водителя, погоды или внезапно пробитой шины.
- Миф 2 Пристегиваться в городе необязательно, поскольку скорость транспорта незначительна. Столкновение на скорости 50 км/ч соответствует падению с четвертого этажа, а на скорости 90 км/ч – с одиннадцатого этажа.
- Миф 3 Ремень можно не пристегивать, если есть подушка безопасности. При раскрытии подушка безопасности движется со скоростью 300 км/час. Если человек не пристегнется, то он травмируется.
- Миф 4 На заднем сиденье пристегиваться необязательно. Но вероятность травм пассажира и водителя почти одинаковая. При лобовом столкновении существует вероятность травмировать людей впереди.
- Миф 5 При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля. Статистика свидетельствует, что в 75% случаев выброшенный водитель или пассажир погибают.
Также Супрун объяснила украинцам, сколько воды нужно пить и напомнила о том, как важно сортировать мусор и жить подальше от свалки.
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