Министерство обороны выделило квартиру в столице осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову. Об этом сообщили УП в ответ на информационный запрос.

"В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев", - заявили в Минобороны. В дальнейшем квартиру, выделенную Киевским квартирно-эксплуатационным управлением Минобороны, изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и "имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания". Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.

Виктор Назаров.Фото: meta.ua

Напомним, 14 июня 2014 над Луганской областью противником был сбит Ил-76МД с переносного зенитно-ракетного комплекса - самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

В декабре следующего года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76. На скамье подсудимых оказалась один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). 27 марта 2017 Назарова приговорили к 7 годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда. Сейчас он выполняет свои служебные обязанности.

Ранее "Страна" сообщала, что генерал Назаров взял последнее слово и заявил, что не виноват.

Также мы писали о том, что родственникам сбитых в Ил-76 десантников выплатят по 500 тысяч грн.