Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил штрафы двум провайдерам программной услуги из Константиновки Донецкой области за ретрансляцию российских телеканалов. Об этом сообщает "Укринформа".

Во время проверки ФЛП Андилахая А.А. Нацсовет выявил, что провайдер не ретранслирует 4 телеканала: ООО "ТРК "САТ-Плюс", ГП "Парламентский телеканал "Рада", ПАО "НСТУ" ("UА:Культура"), ПАО "НСТУ" ("UA:Крым" (комбинированное), но зато ретранслирует "Мир сериала", "Multimania TV", "Disney.Узнавайка", "First Box" и "Бестселлер", содержание которых не соответствует требованиям законодательства Украины, и они не входят в адаптированные иностранные программы.

Таким образом, ФЛП Андилахая А.А. уменьшил минимальную долю программ отечественного производства в общем количестве программ, ретранслируемых в сети: по лицензии должно быть 69%, фактически – 66,1%.

В то же время ФЛП Чуева А. А. не ретранслировал ООО "ТРК "САТ-Плюс", ПАО "НСТУ" ("UA:Культура"), но при этом обеспечивал показ иностранных программ, по которым регулятором принято решение об ограничении трансляции: "Мир сериала", "ТНТ" и таких, которые не входят в перечень адаптированных иностранных каналов: "Домашний", "Бестселлер", "ТНТ4". Общее количество программ для ретрансляции, по лицензии, должно составлять 52 канала (из них отечественных - 47), а фактически - 63 (отечественных - 50).

"Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности - государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины, или были ограничены к ретрансляции решениями Национального совета", - объяснил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.

Учтя нарушения, Нацсовет назначил штрафы обоим провайдерам, сумма которых, согласно закону, составляет 25% от суммы лицензионного сбора. Следовательно, в течение 30 дней каждый лицензиат должен уплатить в государственный бюджет штраф в размере 11 тыс. 506 грн.

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