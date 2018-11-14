Сегодня, 14 ноября, после обильного снегопада в Киеве пошел ледяной дождь, непогода принесла на дороги Киева уже почти три сотни ДТП. Поэтому водителям советуют пересесть на автобусы и метро. Синоптик Наталья Диденко сообщила, чем опасна резкая смена погодных режимов в столице на своей странице в Facebook.

"Киев уже перешел в фазу дождя. Это - очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дорогами и тротуарами, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой. Может, вы так и не привыкли, но безопасность, здоровье и жизнь - превыше всего", - предупреждает синоптик.

Еще днем Киев был в переходном периоде между снегом и дождем. "На Востоке - солнышко, однако преимущественно облачно, есть снег, есть дождь. Киев сейчас как раз на границе снега и дождя", - поясняла Диденко.

Как сообщала "Страна", 14 ноября до конца дня в Киеве снег может переходить в ледяной дождь. Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся, но завтра днем прекратятся. "Будет пасмурно и противно: сыро, скользко, мокро, мрачно и максимально около +2 градусов", - отмечает специалист.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают резкое падение температуры воздуха и первый снег в Украине.

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