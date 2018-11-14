В Украине за 10 месяцев текущего года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара. Об этом свидетельствуют исследования Государственной службы статистики об уровне потребительских цен.

Согласно этим данным, в октябре 2018 года 1 кг гречневых круп в среднем по Украине стоил 16,94 грн, что почти на 25% дешевле, чем в январе этого года (в октябре 2017 года гречка в среднем по Украине стоила 25,57 грн за 1 кг).

Десяток яиц в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 24,93 грн, на 7,3% дешевле, чем в январе этого года (в октябре 2017 года яйца в среднем по Украине стоили 22,72 грн за десяток).

Средние цены на яблоки в Украине в октябре 2018 года против нынешнего января упали на 39,2%, до 10,19 грн за 1 кг (в октябре 2017 года яблоки в среднем по Украине стоили 16 грн за 1 кг).

Сахар в октябре 2018 года подешевел на 8,2% против января этого года и стоил 14,49 грн за 1 кг (в октябре 2017 года сахар в среднем по Украине стоил 17,43 грн за 1 кг).

Самой дешевой гречка в октябре 2018 года была в Тернопольской области (15,02 грн за 1 кг), самой дорогой - в Закарпатской (21,44 грн за 1 кг).

Дешевле, чем где бы то ни было, в октябре 2018 года яйца можно было купить в Житомирской области (22,86 грн за десяток), дороже всего — в Сумской (26,17 грн за десяток) и г.Киеве(28,43 грн за десяток).

Самый дешевый сахар в прошлом месяце был в Харьковской области (12,95 грн за 1 кг), а самый дорогой в Киевской (17,17 грн за 1 кг).

Как сообщалось, по данным Госстата, в течение прошлого года среди потребительских товаров дешевели только гречневая крупа и сахар. Гречка в январе 2017 года стоила в среднем по Украине 32,48 грн за 1 кг, в декабре 2017 года - 22,54 грн. Сахар в январе 2017 года стоил в среднем по Украине 17,09 грн за 1 кг, в декабре 2017 года - 15,78 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что инфляция в Украине достигла почти 10 процентов.

Также мы писали о том, что в Украине подорожает хлеб, который уже дороже, чем в странах ЕС.