В четверг, 13 ноября, завершился 16-й тур Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

"Кременчук" праздновал волевую победу над "Днепром" и закрепился на первой строчке в турнирной таблице, "Донбасс" в сухую обыграл МХК "Динамо", а "Белый барс" в сверхрезультативном матче оказался сильнее "Ледяных Волков".

"Кременчук" - "Днепр" 5:4 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)

Очередная встреча этих команд закончилась зрелищным овертаймом и как всегда дала понять принципиальность поединков между этими клубами. Интересен тот факт, что по ходу встречи херсонцы вели в счете 4: 2 и имели достаточно неплохое преимущество и шанс преодолеть противника из Кременчуга в основное время, но третья шайба Николая Киселева под занавес встречи начала камбэк "горожан" и уже к концу основного времени на табло горели 4:4.

А в дополнительное время удача улыбнулась кременчужанан и они смогли в третий раз в сезоне обыграть своего принципиального противника из Херсона. Решающий бросок на свой счет записал Даниил Фурса.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Донбасс" - МХК "Динамо" 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Не менее зрелищный и интересный матч получился и в Дружковке, где действующий чемпион Украины принимал харьковское МХК "Динамо". На удивление болельщиков игра не оказалась сверхрезультативной - дончане забросили по шайбе в первом и третьем периодах, а второй команды сыграли на равных.

Очень уверен матч выдала харьковская команда, которая надежно нейтрализовала все опасные выпады донецкого клуба, успевая попутно атаковать ворота Богдана Дьяченко. Но опять-таки проявились старые ошибки команды Александра Сеуканда - харьковчане так и не смогли отличиться в донецких воротам, хотя и имели неплохой шанс отыграться и во второй раз в сезоне преодолеть подопечных Сергея ветер.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Ледяные Волки" - "Белый Барс" 5:7 (2:0, 2:6, 1:1)

Третий матч 16 тура стал таким же интересным и захватывающим, как предыдущие встречи, а интрига продержалась до конца третьего периода. "Волкам" сразу удалось завладеть комфортной игровым преимуществом и дважды прошить Кирилла Кучера, но во второй двадцатиминутке белоцерковцы забросили шесть шайб и перевернули исход матча.

В этом матче капитан "Белого Барса" Евгений Тимченко сделал хет-трик, а форвард Владислав Куцевич оформил дубль.

Видео: youtube.com/УХЛ

Таким образом, "Белый Барс" благодаря вчерашней победе обогнал МХК "Динамо" в турнирной таблице и закрепился на четвертом месте, а "Ледяные Волки" так и остались на последнем месте.

Также опубликован обзор лучших моментов и заброшенных шайб в матчах 15-го тура Украинской хоккейной лиги.

Отметим, что украинская хоккейная лига поддержала всемирную акцию Ноябрь Без Бритья.