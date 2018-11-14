Погода в Украине 15 ноября будет дождливой с мокрым снегом. В некоторых регионах ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, днем на Прикарпатье, в Крыму и местами в Приазовье прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, до 7-12 м/с, в южных, восточных регионах и Днепропетровской области местами порывы до 15-20 м/с.

Температура в западных областях и Крыму ночью 0-4° тепла, днем +4...+9°; на остальной территории в течение суток от 3° мороза до +3° тепла (в восточных областях ночью 3-8° мороза).

В Киеве 15 ноября ночью ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 0-2° тепла.

В связи с серьезным ухудшением погоды и снегопадами, водителей просят "переобуть" свои автомобили в зимнюю резину. Кроме того, коммунальщики советуют владельцам машин в этот период пересесть на общественный транспорт.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что осадки задержатся лишь в западной, центральной и северной части страны, ночью в Украине будет 0.. -5 градусов, днем 0...+5 градусов.

Как сообщала"Страна", первый снег принес на дороги Киева почти 300 ДТП.