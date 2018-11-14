Специалисты ликвидировали повреждение теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева, однако обнаружили при этом другие повреждения, которые могут вызвать аварию. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказал на брифинге в среду заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сотрудники профильных служб обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию, и работают над заменой сетей.

КП "Киевтеплоэнерго" на период ликвидации аварии осуществило переподключение домов на другую тепловую сеть, чтобы не оставлять людей без тепла. Ночью эвакуировали автомобиль, попавший в образовавшуюся в зоне повреждения яму.

Напомним, вечером 13 ноября в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы с горячей водой с последующим провалом асфальтового покрытия. Один автомобиль частично провалился в образовавшуюся на дороге яму.

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