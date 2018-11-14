В Киеве и Одессе пройдут съемки первого в истории Украины международного сериала "Джонатан Форт". Его снимут известные европейские и американские продюсеры и авторы в сотрудничестве с "1+1 медиа".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook. Дистрибуцию проекта планируют для одной из мировых платформ.

Сериал расскажет о жизни экс-боксера, который получает новую и опасную работу в посольстве Норвегии в Украине. По сюжету 80% проекта намерены снимать в Киеве и Одессе.

Участниками подписания меморандума о сотрудничестве стали норвежский продюсер Эгиль Одегард, автор идеи и режиссер Варон Боникос, номинант кинопремии Эмми – американский писатель и продюсер Джереми Чилник, генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко и экс-футболист Джон Карью.

Также съемочная группа ведет переговоры о привлечении в проект нескольких голливудских звезд.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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