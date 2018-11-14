Вена намерена продолжать дальнейший диалог с Москвой, несмотря на скандал с арестами российских шпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", - об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он также заявил в интервью ТАСС, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов из-за этого скандала. По его словам, Вена четко высказала свою реакцию Москве. "Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что в Австрии задержан 70-летний отставной офицер вооруженных сил из Зальцбурга, который с 90-х годов до 2018 сотрудничал с российской разведкой и шпионил в пользу России. Его задержали 9 ноября. Мужчина за свою деятельность получал от ГРУ по 300 000 евро в год.

Австриец мог знать о содержании важных переговоров, но не имел доступа к секретным данным.

Ранее адвокат подозреваемого в шпионаже сообщил, что тот не разглашал государственные тайны и "не чувствует себя шпионом". До этого стало известно, что 70-летний мужчина жил очень скромно и незаметно.

Также "Страна" писала, что из-за этого скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию.