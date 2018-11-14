Начало рассмотрения апелляции России на решение Апелляционного суда Англии о споре между Москвой и Киевом о $3 млрд "долга Януковича", ожидается не ранее июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ, пишет Интерфакс. Рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина выиграла апелляцию в споре с Россией из-за госдолга. В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

По мнению Минфина, отмечается в сообщении, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

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