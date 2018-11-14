За октябрь киевляне будут оплачивать холодную воду по двум тарифам, так как с 14 числа цена на нее повысилась. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, по информации КП, с 14 по 31 октября за централизованное снабжение холодной водой киевляне заплатят по 19,596 грн за 1 куб. м; за централизованное водоотведение по 9,504 грн за 1 куб. м. В это же время с 1 октября по 13 октября расчеты производились по тарифам, согласно которым за централизованное снабжение и отвод холодной воды киевляне платили по 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м. Таким образом, цены выросли на 17,2% и 20,3% соответственно.

В платежках за октябрь будет указано среднее арифметическое указанных тарифов. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн за 1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн за 1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн за 1 куб. м.

Напомним, в Киеве подорожание отопления перенесли на 2019 год.

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