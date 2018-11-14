Кабинет министров Украины утвердил программу обеспечения жильем спасателей и полицейских. На соцобеспечение выделят 2 млрд грн из нераспределенных конфискованных судом средств по коррупционным делам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, все нераспределенные средства получены от конфискации средств и продажи конфискованного судом имущества по коррупционным делам в 2017 году. Эти 2 млрд грн будут направлены Госипотеке на приобретение квартир для полицейских и спасателей на условиях финансового лизинга.

"В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям работает около 54 тысячи человек, из них 4 тысячи – пребывают на квартирном учете, около 23 тысяч требуют улучшения жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем меньше 1% сотрудников. Приблизительно такая же ситуация в Национальной полиции – только хуже. Большинству наших спасателей и полицейских придется ожидать жилья 50-80 лет. Поэтому наше предложение – новая система обеспечения этих сотрудников собственным жильем на условиях льготного финансового лизинга… По нашему мнению, это укрепит профессиональную мотивацию и личное развитие офицера", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания.

По его словам, распределение платежа будет выглядеть так: государство 100% будет оплачивать расходы на обслуживание договора лизинга, а также до 40% лизингового платежа. Сумма компенсации будет зависеть от стажа и состава семьи. Срок лизинга будет составлять не больше 20 лет с возможностью досрочного погашения.

Расчет ежемесячной выплаты будет не более 25% от денежного обеспечения сотрудника. В случае смерти служащего государство покроет весь ипотечный договор.

Как сообщала "Страна", с ноября полицейским в Украине будут выдавать до 4,3 тысяч гривен на аренду жилья.

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