Жители города Смела Черкасской области устроили пикет под зданием Кабинета министров из-за отсутствия отопления. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается в сюжете ТСН.

По словам митингующих, они пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. Люди говорят, что обращались к местной власти, но безуспешно.

В Киев прибыл и мэр города Смела Алексей Цыбко, его якобы пригласили в Кабинет министров, где он должен был выступить с докладом по ситуации. Городской голова, как утверждается, пошел в Кабмин, однако буквально через несколько минут вышел, поскольку пропуск на вход ему почему-то аннулировали.

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"Меня пригласили на заседание Кабинета министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - сказал Цыбко в эфире телеканала "Прямой" в среду. Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.

Цыбко сообщил, что был суд и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин - Прим. Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.

Мэр Смелы проинформировал, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, что тот вместе с первым заместителем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой приедут 15 ноября в Смелу решать вопрос с теплоснабжением. "Но его можно решить уже сегодня – дать команду включить тепло", - уверен Цыбко.

Мэр города утверждает, что жители Смелы заплатили за тепло и они ни в чем не виноваты. "У людей есть проплаченные платежки, а у бюджетных организацией есть акты выполненных работ", - сказал он. Руководитель города также сообщил, что с 14 ноября по распоряжению представителя обладминистрации в Смеле отключили и водоснабжение. "Фактически, город парализован полностью", - сказал он.

По факту неподачи тепла в Смеле открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). "Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Также внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал А.Цыбко за не решение вопроса теплоснабжения в городе еще летом, чтобы вовремя начать отопительный сезон, но пообещал содействие в решении проблемы

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Смела объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Также мы писали о том, что мэр Смелы заявил, что город на грани социального взрыва.