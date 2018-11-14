В России в сельской школе в Волгоградской области в России ученик восьмого класса пришел на занятия с топором, ножами и канистрой бензина. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел 13 ноября. Опасные предметы у школьника изъял учитель. После этого районные чиновники заявили, что школьник не хотел никому навредить - лишь пытался напугать.

По словам источника агентства, восьмиклассник выложил топор, ножи и канистру бензина на парту. После этогот учителя отвели его в кабинет директора. Там школьник в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд. Восьмиклассника госпитализировали.

Напомним, в харьковской школе ученик открыл огонь из пистолета и ранил человека.

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