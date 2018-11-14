14 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период. Об этом написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, решение принималось для того, чтобы защитить украинцев от безответственности местных чиновников. Зубко утверждает, что теперь бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона будет обеспечено.

Кроме того, он уточнил, что для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%).

Скриншот: Facebook/ Геннадій Зубко

Напомним, под Одессой люди перекрыли улицу из-за отсутствия тепла в их квартирах.

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