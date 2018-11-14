Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Запорожской области, которая состояла из действующих и бывших полицейских и специализировалась на вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что полицейские создали в сосетях фейковый сайт знакомств, на котором размещали объявления о предоставлении интимных услуг. После проведения "встречи" полицейские задерживали клиентов и требовали у них от 2 до 5 тысяч долларов, шантажируя оглаской среди родственников и уголовной ответственностью.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство на сумму 4 тысячи американских долларов от пострадавшего.

Двое представителей группировки были задержаны во время получения первой части взятки в размере почти 2 тысячи долларов США в гривневом эквиваленте. Позже задержали еще двух участников группы.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", НАБУ закрыло дело о взятке Порошенко за встречу с Трампом без проведения следственных действий.

Напомним также, что сотрудники "Киевтранспарксервиса" оформляли в Киеве парковки за взятки 500 - 700 долларов.

Также "Страна" писала, что депутата Ивано-Франковского госовета объявили в розыск за взятку в полтора миллиона.