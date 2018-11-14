Более половины расходов украинцев приходятся на продукты и питание вне дома. Об этом свидетельствует данные исследования условий жизни домохозяйств, передает Государственная служба статистики.

Так, на еду ураинцы тратят 52,9% своих расходов. Еще 22,7% приходится на непродовольственные товары. А вот оплата услуг, в том числе, жилищно-коммунальных, составила только 13,8% от общей суммы. Еще 2,9% расходов уходит на личное подсобное хозяйство, 7,7% – это прочие расходы.

Отметим, что исследование проводилось выборочно и только во втором квартале 2018 года. В 2018 году выборку составили 12228 домохозяйств.

Напомним, украинцы тратят на продукты почти всю минимальную зарплату.

Также мы писали, что, по данным Госстата, объем назначенных субсидий в Украине упал почти на 80 процентов.