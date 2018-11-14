В Днепровском районе Киева затопило водой улицы во дворах жилого комплекса "Комфорт Таун" на улице Регенераторной. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Фото бедствия опубликовано на странице сообщества "Киев оперативный. Авторы поста пошутили, что коммунальщики выбрали своеобразный способ борьбы со снегом.

Фото: facebook.com/ Киев Оперативный

В обслуживающей компании ЖК сообщили, что авария произошла на участке, который не в зоне их ответственности, передает УНН.

"Произошел прорыв холодного водопровода. Это не наши сети, мы их не обслуживаем", - сказали в компании.

По их информации, была вызвана аварийная служба, и уже происходит ликвидация прорыва.

Напомним, во вторник, 13 ноября в Киеве возле станции метро "Олимпийская" прорвало трубу с горячей водой.

Ранее "Страна" писала о том, что "Киевтеплоэнерго" планирует за сутки ликвидировать аварию теплосети в центре столицы.

Также мы сообщали, что 80% теплосетей в Киеве изношены и ежедневно устраняются 60-70 повреждений.