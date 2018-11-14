В Киеве вандалы изуродовали уникальные ретрофото в окнах дома на Ярославом валу
Сегодня, 14 ноября, киевляне стали свидетелями последствий жестокого акта вандализма по улице Ярославов вал, 15. Неизвестные "художники" закрасили разноцветными баллончиками фотографии старинных портретов, которые были созданы в рамках проекта Киевского благотворительного общества.
Окна заброшенного дома по улице Ярославов Вал,15 украсили фотографиями еще в 2015 году. Это дореволюционные портреты. Ретро-фотографии появились в оконных проемах бывшего отеля военных "Красная звезда". На первых двух этажах здания находилась своеобразная галерея.
Так дом выглядел с июля 2015 года Фото: Київське благодійне товариство/Facebook
Сейчас здание выглядит иначе. Причем, современные материалы портретов позволили бы провисеть полотнам на здании до 4 лет и выдержать мороз до 40 градусов. "Но фотографии выдержали мороз, дожди, солнце. Не выдержали только самих горожан. Тех самых, которые наследники киевских князей и преемники великого наследия и культуры", отметила на своей странице основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева
Пользователи в соцсетях возмущаются таким варварством. Они уверены, что "раньше духовности было больше". Другие иронизируют, что Ярославов Вал нужно переименовать: "Вдруг, новое название остановит вандалов".
Среди комментаторов есть те, которые предложили "все ценное и важное устанавливать на высоте не менее 2 метров", чтобы обезопасить культуру от уличного творчества.
Кто изображен на портретах?
На большинстве фотографий запечатлены харьковчане, многие фото принадлежат талантливому мастеру Алексею Иваницкому. Среди его работ - автопортрет с внучкой Кристиной, портрет еще одной внучки Ирины, фото профессора Харьковского университета Николая Сумцова, также портрет красивой незнакомки.
Это - портрет неизвестной красавицы, автор Алексей Иваницкий Фото: Київське благодійне товариство/Facebook
В центре - автопортет Алексея Иваницкого с его внучкой Кристиной Фото: Київське благодійне товариство/Facebook
Девочка в оконном проеме - еще одна внучка Алексея Иваницкого, Ирина Фото: Київське благодійне товариство/Facebook
Фото: Київське благодійне товариство/Facebook
Как сообщала "Страна", вандалы устроили погром в пресс-центре агентства "Украинские новости".
Напомним также, как в Питере вандалы залезли на Медного всадника и пытались пожарить шашлык на памятнике Петру I.