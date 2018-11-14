Сегодня, 14 ноября, киевляне стали свидетелями последствий жестокого акта вандализма по улице Ярославов вал, 15. Неизвестные "художники" закрасили разноцветными баллончиками фотографии старинных портретов, которые были созданы в рамках проекта Киевского благотворительного общества.

Окна заброшенного дома по улице Ярославов Вал,15 украсили фотографиями еще в 2015 году. Это дореволюционные портреты. Ретро-фотографии появились в оконных проемах бывшего отеля военных "Красная звезда". На первых двух этажах здания находилась своеобразная галерея.

Так дом выглядел с июля 2015 года Фото: Київське благодійне товариство/Facebook

Сейчас здание выглядит иначе. Причем, современные материалы портретов позволили бы провисеть полотнам на здании до 4 лет и выдержать мороз до 40 градусов. "Но фотографии выдержали мороз, дожди, солнце. Не выдержали только самих горожан. Тех самых, которые наследники киевских князей и преемники великого наследия и культуры", отметила на своей странице основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева

Пользователи в соцсетях возмущаются таким варварством. Они уверены, что "раньше духовности было больше". Другие иронизируют, что Ярославов Вал нужно переименовать: "Вдруг, новое название остановит вандалов".

Среди комментаторов есть те, которые предложили "все ценное и важное устанавливать на высоте не менее 2 метров", чтобы обезопасить культуру от уличного творчества.

Кто изображен на портретах?

На большинстве фотографий запечатлены харьковчане, многие фото принадлежат талантливому мастеру Алексею Иваницкому. Среди его работ - автопортрет с внучкой Кристиной, портрет еще одной внучки Ирины, фото профессора Харьковского университета Николая Сумцова, также портрет красивой незнакомки.

Это - портрет неизвестной красавицы, автор Алексей Иваницкий Фото: Київське благодійне товариство/Facebook

В центре - автопортет Алексея Иваницкого с его внучкой Кристиной Фото: Київське благодійне товариство/Facebook

Девочка в оконном проеме - еще одна внучка Алексея Иваницкого, Ирина Фото: Київське благодійне товариство/Facebook

Фото: Київське благодійне товариство/Facebook

Как сообщала "Страна", вандалы устроили погром в пресс-центре агентства "Украинские новости".

Напомним также, как в Питере вандалы залезли на Медного всадника и пытались пожарить шашлык на памятнике Петру I.