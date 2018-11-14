Генпрокуратура вызвала охрану и водителя руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого из-за конфликта у антикоррупционного ведомства. Об этом 14 ноября сообщил Украинской правде глава САП. По словам Холодницкого, его охрану и водителя, который пострадал в драке под зданием САП 19 сентября, вызвали в ГПУ на допрос.

В сентябре Холодницкий заявил, что Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали в САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ. В НАБУ информацию о "прослушке" назвали фейком. После этого "Страна" сообщала, что Холодницкий заявил, что спецназ НАБУ разбил его машину и избил водителя. По словам руководителя САП, водителя госпитализировали с переломом руки.

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