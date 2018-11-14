14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил о своей отставке. Об этом сообщает newsru.co.il.

Министра обороны сообщил о своем решении на специальном заседании фракции "Наш дом Израиль". По его словам, он собрал это заседание специально, чтобы сделать данное заявление.

"Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором", - сказал он.

Также, по словам Либермана, последнее время он выступал он категорически против ввоза катарского горючего в сектор Газы, однако его точка зрения не совпадала с мнением премьер-министра, который направил письменное распоряжение об этом.

По мнению министра, в ближайшее время должны пройти досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва.

Авигдор Либерман. Фото: 7kanal.co.il

Напомним, 12 ноября ХАМАС начал массированную атаку на Израиль.

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