Из-за первого в этом сезоне снегопада в Киеве сегодня, 14 ноября, уже произошло почти три сотни дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику озвучил на своей странице в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве", - указал спикер.

По словам Ярослава Тракало, полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А учитывая неблагоприятные погодные условия - воздержаться от поездок на большие расстояния и воспользоваться общественным транспортом. Для убедительности автор поста опубликовал фото заснеженной киевской дороги и карту, на которой отображены пробки на дорогах столицы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коммунальщики в обильный снегопад вышли латать дорогу.

Также мы сообщали, что из-за первого снега в Киеве общественный транспорт перешел на работу без графика.