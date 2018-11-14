Полиция выяснила, что найденный погибшим в автомобиле в Оболонском районе Киева во вторник мужчина является уроженцем Сумской области, в Киеве занимался сантехническими работами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы в среду.

"Правоохранители установили личность погибшего, это - уроженец Сумской области, 1979 г.р. Мужчина проживал в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении. После проведения тщательного обзора автомобиля эксперты допустили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагедии.

Как сообщалось, 13 ноября в Киеве возле залива Верблюд на обочине ул.Богатырской в Оболонском районе обнаружен автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки. Издание Информатор уточняет, что у погибшего не было головы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона дома любовницы, которая ему отказала и легла спать.

Также мы писали, что в столице Ромео подорвал себя гранатой под окнами бывшей подруги.