Житель Ровенской области получил 7,5 лет колонии по статьям "государственная измена" и "диверсия". Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Приговор еще 9 октября вынес Костопольский районный суд Ровенской области, теперь он вступил в силу. Сообщается, что осужденный - 22-летний житель города Вараш. Он передавал российским спецслужбам детализированную информацию об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов Ровенской области. А в мае текущего года молодой человек попытался взорвать электроопору. Правда, правоохранители не позволили ему совершить это преступление, которое суд обозначил диверсией.

Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием, поэтому ему назначили не максимальную меру наказания за указанные преступления.

Напомним, Полторак уверен, что военные склады под Ичней подорвали диверсанты.

Также мы писали, что "Верховный суд" Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" к 8 годам строгого режима.