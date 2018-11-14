Обнаженный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини случайно попал на фото 18-летнего игрока "Милана" Рауль Белланова. Снимок был сделан в раздевалке после матча. Об этом сообщает footballua.tv.

Фото быстро разошлось по интернету, а юный игрок "Милана" извинился за непреднамеренный поступок. "Я глубоко сожалею о том, что всплыло в социальных сетях. В первую очередь, я извиняюсь перед Джорджо Кьеллини, это не было моим намерением", - сообщил Рауль Белланова.

После откровенного снимка молодому футболистку пришлось срочно "рисовать" на снимке цветочек, чтобы прикрыть детородный орган Кьеллини. Однако изначально фото появилось без ретуши.

Как видно по фото, Роналду также обнажен по пояс, а шорты наполовину спущены.

"Я уверяю всех футбольных фанатов, что я сделал фото с великим чемпионом, но я ничего не постил в моих социальных сетях, ни в профайле, ни в сторис, и я бы не сделал это после поражения, улыбка на фото - оттого, что я исполнил маленькую мечту. Я сделал только одну ошибку, о чем я сожалею, что поделился фото с некоторыми друзьями, которые его пошерили, даже не проверив сперва", - добавил владелец снимка.

Напомним, что "Ювентус" с 34 очками после 12 туров уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии (шесть пунктов отрыва от "Наполи"), "Милан" же с 21 баллом - пятый.

Тем временем стало известно, что Берлускони может выкупить обратно легендарный клуб "Милан".

Напомним, Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.

Как сообщала "Страна", итальянский футболист Джорджо Кьеллини стал претендентом на включение в символическую сборную FIFA-2018.