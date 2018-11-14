Новая "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию, заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет в будущем трансформироваться в политическую партию", - сообщил Бойко во вторник в эфире канале 112.

"Мы сделали первый шаг. Я считаю, что мы услышали своего избирателя. Услышали людей, которые хотят объединиться для того, чтобы нынешний режим, который натворил много бед в стране, поскорее ушел в историческое небытие. А для этого нужно объединиться всем, кто хочет мира и стабильности в стране. Чтобы не было такого начала отопительного сезона, как сегодня, когда города один за другим за долги лишают отопления", – заявил Юрий Бойко.

Также политик, призвал своих коллег из Оппозиционного блока, присоединятся к единому оппозиционному объединению. "Я часто бываю в регионах, люди спрашивают – скажите, пожалуйста, когда вы уже объединитесь? Мы услышали наших избирателей. И это только первый шаг", - сказал Бойко.

Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Политики договорились консолидировать силы и на президентских, и на парламентских выборах.

Выдвижение единого кандидата от юго-востока - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур. Социологи отмечают, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.

Почему произошло создание оппозиционной платформы, как выдвижение единого кандидата от юго-востока повлияет на предвыборный расклад, действительно ли объединятся все кандидаты от юго-востока - ответы на эти и другие вопросы в материале "Страны".

Также мы писали о том, что половина членов политсовета Оппозиционного блока поддержало создание "Оппозиционной платформы" с партией "За життя".