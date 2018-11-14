Международный аэропорт "Борисполь", несмотря на снегопад, работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на странице в Facebook.

"Поздравляем всех с первым снегом! Международный аэропорт "Борисполь" готов к зиме, мы работаем в штатном режиме. Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылету в условиях снежных осадков", - говорится в сообщении.

Также в посте просят пассажиров внимательно следить за информацией на онлайн-табло для своевременного прибытия на регистрацию.

Фото: facebook.com

Сложные погодные условия не повлияли и на работу "Укрзализныци", сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Первый снег пока не повлиял на движение поездов, едем по графику. Железнодорожники уже полностью готовы к работе зимой: снегоуборочная техника проверена, запасы песка сформированы, к перевозкам подготовлены 2812 вагонов, из них 2178 вагонов – на комбинированном отоплении и 634 - на угольном, для которых уже имеем его достаточный запас", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег, из-за которого утром в столице произошло много ДТП, а дороги замерли в пробках.

Также мы сообщали, что В Киеве коммунальщики в обильный снегопад вышли латать дорогу.