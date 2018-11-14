14 ноября в Виннице в одной из местных IT-компаний Letyshops проходят обыски. Об этом сообщает IT-ассоциация города на своей странице в Facebook. Известно, что обыски проходят не только в самом офисе компании, но и в квартире ее директора и собственника Игоря Гнатовского.

Глава Винницкой IT-ассоциации Дмитрий Софина на своей странице в Facebook отметил, что сам он стал свидетелем ситуации, когда неизвестные люди, представившись сотрудниками СБУ из Кива, вызвали сотрудников МЧС для взлома двери в квартиру Гнатовского. Также, по его словам, сбушники согласились впустить адвоката только после прибытия на место полиции. Пока что неизвестно, с чем связаны обыски и изымается ли техника и документы в офисе компании.

Отметим, что Letyshops – это кэшбек-сервис с основным офисом в Виннице.

Видео: Facebook/ IT-Association Vinnytsia

Скриншот: Facebook/ IT-Association Vinnytsia

Скриншот: Facebook/ Дмитро Васильович Софина

Напомним, СБУ обыскала жилье херсонского депутата в связи с делом Гандзюк.

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