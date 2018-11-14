Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что законно выехал за рубеж на лечение в Германию через Молдову. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Сенсация" создана на пустом месте. Я посещал родителей, которые живут в городе Могилев-Подольский. В Кишинев - 180 километров. Это был действительно наиболее удобный маршрут (из Украины в Германию – Прим. Ред.)", – написал экс-глава ГФС. Продан подчеркнул, что Госпогранслужба подтвердила законные основания для его выезда из страны.

Согласно приложенным им документам, экс-глава ГФС нанял адвоката Анатолия Худякова 11 июля этого года для представительства во всех правоохранительных и судебных органах Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала Продана на 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, возбужденному 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, тогда как в САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября.

Он также уточнил, что повестка САП была направлена по адресу, где никогда не проживала семья экс-главы ГФС. "Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет не целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным", – написал Продан.

Фото: facebook.com/ Мирослав Продан

Ранее "Страна" сообщала, почему экс-глава ГФС Продан покинул Украину и куда он на самом деле уехал. Экс-чиновник уже давно находится в эпицентре борьбы за многомиллиардные таможенные потоки - между "Народным фронтом" в компании с Владимиром Гройсманом с одной стороны - и Банковой с другой.

Сам Продан - человек Гройсмана, и еще совсем недавно премьер обещал, что не допустит его отставки. Но в сентябре она все-таки произошла. Против главы Госфиска завели уголовное дело по незаконному обогащению, а застрельщиком расследования стал генпрокурор Юрий Луценко, который лоялен президенту.

Удару по Продану предшествовала летняя война на таможне - Гройсман ввел на таможенные посты представителей МВД, что усилило позиции "Народного фронта" на этом важном и денежном участке перед выборами президента. На Банковой ответили давлением на Мирослава Продана. И вот теперь экс-налоговик выехал из страны.

Также мы писали о том, что Холодницкий прокомментировал выезд Продана из Украины.