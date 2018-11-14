Первый снег в Киеве не испугал столичных коммунальщиков, которые несмотря на первый снег и пробки на дорогах 14 ноября вышли латать дороги. Как сообщает на своей странице в соцсети сообщество "Киев оперативный", сотрудники коммунальных служб прямо во время обильного снегопада укладывают асфальт на одной из улиц в Оболонском районе столицы. В Facebook опубликовано соответствующее видео. Уточняется, что асфальт укладывают на улице Луговой.

"Что же надо делать когда падает снег? Конечно, класть асфальт на Луговой возле новой АЗС", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег, из-за которого с самого утра произошло немало ДТП и образовались пробки на дорогах столицы.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу после первого снега в Киеве "Укравтодор" открыл горячую линию для водителей.