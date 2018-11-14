Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составит 150 человек. Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев. Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов. Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в четвертом квартале 2018 года. Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман рассказал, когда Госслужбу по делам ветеранов превратят в министерство.