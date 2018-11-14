Французские футболисты, чемпионы мира-2018 Преснель Кимпембе (играет за ПСЖ), и Оливье Жиру (выступает за Челси), нашли время в своем мега-плотном графике и приняли участие в озвучивании нового мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

Так, Оливье Жиру озвучил в анимационной ленте Зеленого гоблина, а Кимпембе - Скорпиона, передает канал Футбол 1.

Мировая премьера полнометражного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" запланирована на 12 декабря текущего года. В свою очередь, в украинский прокат лента выйдет днем позже - 13 декабря.

Тизер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Ранее "Страна" сообщала, что звезда фильма "Человек-паук" ждет первенца.

Также мы рассказывали, что гол Оливье Жиру ударом "скорпиона" стал лучшим в 2017 году по версии FIFA. Видео.