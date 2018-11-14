В среду, 14 ноября, Кабмин утвердил порядок задержания и хранения автомобилей за нарушение правил парковки, а также порядок информирования водителей о зафиксированных нарушениях ПДД. Несмотря на то, что новые правила парковки ввели 27 сентября, до сих пор отсутствовали механизмы, которые бы позволяли внедрить все пункты закона в жизнь.

Постановления Кабмина вступят в силу после опубликования в официальных печатных изданиях. После этого полицейские и муниципальные инспекторы смогут выписывать штрафы заочно и эвакуировать машины, припаркованные с нарушениями.

Что утвердил Кабмин

Эвакуировать авто смогут в случае, если оно будет мешать дорожному движению и его безопасности. Муниципальный парковочный инспектор вызовет эвакуатор, водитель которого, сам проверяющий и двое понятых составят акт осмотра и временного задержания авто. В акт внесут информацию о транспортном средстве, данные предприятия, которое отвечает за хранение и эвакуацию ТС, адрес штрафплощадки. При этом факт нарушения фиксируется на фото и видео.

Если на месте находится водитель, который может устранить нарушения, то ограничиваются постановлением об админнарушении без задержания транспорта.

После того, как машину доставят на площадку об этом должны уведомить полицию, информация о задержании должна быть размещена на сайте органа исполнительной власти, а владельцу транспорта отправят смс на мобильный номер и сообщение на электронную почту, указанные при регистрации транспорта.

После оплаты штрафа, стоимости доставки и хранения, авто возвращается владельцу, водителю или лицу, которое ввезло его в Украину.

ДСТУ для систем видеофиксации заработает с декабря

Кроме того, на финишную прямую вышло внедрение фото и видеофиксации. С 17 декабря вступит в силу ДСТУ на систему видеофиксации нарушений ПДД. Данные полученные таким образом, смогут служить доказательством для привлечения нарушителей к ответственности. То есть уже в скором времени может наступить новый этап рассылки "писем счастья" автомобилистам.

В частности, ДСТУ предусматривает фиксацию скорости несколькими способами. А приборы можно устанавливать не только на столбах и мостах, но и на передвижных точках, например, на автомобилях. Правила не запрещают фиксировать скорость даже с дронов.

Приборы видеоконтроля будут фиксировать такие массовые нарушения ПДД, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушений правил парковки и стоянки, движение по полосе общественного транспорта, выезд на полосу встречного транспорта, тротуары, пешеходные дорожки.

После того, как автоматическая система видеоконтроля засечет нарушение, будет сформирован отчет, который отправится в центр обработки, где оператор проанализирует было ли нарушение или нет. В случае подтверждения нарушения водителю отправят уведомление, в основу которого ляжет отчет системы видеофиксации.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что в Украине может быть установлено порядка 4 тысяч приборов автоматической видео и фотофиксации нарушений на дорогах. Все эти меры вводят с целью повысить безопасность на дорогах.

Напомним, что с 1 октября в Украине водителей обязали ездить с включенными фарами на межгородских трассах.

Также мы писали, что с 8 октября полиция вернулась к устройствам измерения скорости TruCam.