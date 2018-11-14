14 ноября новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю Климкина Василию Боднару. Об этом заместитель главы МИД написал на своей странице в Twitter.

Василий Бондар отметил, что они с Иштваном Ийдярто договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Кроме того, он сообщил, что новый посол Венгрии сейчас изучает украинский язык.

Скриншот: Twitter/ Vasyl Bodnar‏

Напомним, 8 ноября МИД Украины подтвердили выдачу агремана (разрешения) венгерскому дипломату Иштвану Ийдярто, который накануне был назначен новым послом Венгрии в Киеве. Выяснилось, что это дипломат из Берегово на Закарпатье.

А 7 ноября бывший посол Венгрии Эрно Кешкень опубликовал свое послание Украине в честь завершения дипломатической миссии в Киеве.