Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые 14 ноября Национальный совет назначил каналу внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации, проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые оправдывают и признают правомерной оккупацию территории Украины.

Об этом говорится на сайте Нацсовета по ТВ.

В сообщении говорится, что 7 ноября 2018 телеканал Newsone во время прямой трансляции передачи "Утро с Newsone" в 09:53 разместил карту Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой по цвету обозначения стран территория временно оккупированной Автономной Республики Крым была отделена от материковой части Украины и присоединена к границам Российской Федерации. Такая карта демонстрировалась в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель изменить курс по "Северному потоку-2". Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено.

"В соответствии с абзацем третьим части второй статьи 6, абзаца девятого части второй статьи 6, пункта в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также требований части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины. Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО "Новости 24 часа", г. Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку спутникового телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага") в связи с нарушение лицензии, в частности использованием логотипа с указанием телеканала "Наш". Такое решение регулятор принял на заседании 14 ноября, сообщает "Укринформ".

Проведя мониторинг за 8 ноября, Нацсовет выявил признаки нарушения закона "О телевидении и радиовещании", поскольку телеканал "Макси-ТВ" не соблюдает требований программной концепции.

В частности, установлено, что вещатель не транслирует культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные, детские передачи и фильмы, продолжительность которых должна была бы составлять от 1 часа 20 минут до 3 часов 40 минут/сутки. В то же время формат телеканала также не соответствует условиям лицензии. Так, лицензией предусмотрен культурологическо-развлекательный формат с фильмопоказом. Фактически он является информационно-аналитическим.

Кроме того, телерадиоорганизация использует логотип, который не предусмотрен условиями лицензии. Так, на момент проведения мониторинга транслировался логотип "Макси-ТВ вскоре НАШ", хотя должен был бы транслироваться логотип "Макси-ТВ".

Учитывая выявленные признаки нарушений, Нацсовет решил назначить внеплановую выездную проверку лицензиата и выучить все обстоятельства для принятия дальнейшего решения.

Как сообщалось, 7 ноября новый информационный телеканал "Наш" вышел в эфир на базе женского канала "Макси-ТВ" (Maxxi TV). Его владельцем является отец народного депутата Евгения Мураева - Владимир Мураев.

По состоянию на 14 ноября Нацсовет не переоформлял лицензий ООО "Наша Прага" и не утвердил изменение логотипа телеканала "Макси-ТВ" на "Наш".

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Мураев запускает свой телеканал "Наш".