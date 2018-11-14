На первом сборе национальной команды Украины перед матчами со сборной Словакии (Лига Европы) и сборной Турции (товарищеская встреча) дебютанты команды по традиции спели для своих партнеров.Так, например, Марьян Швед и Виталий Миколенко исполнили знаменитый хит "Черовна рута", чем немало повеселили своих товарищей. Потому что с вокалом у парней, мягко говоря, не очень.

А вот защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов хоть и не является новичком, но тоже решил взять в руки микрофон и спеть. Он выбрал знаменитую и очень сложную для вокалиста песню Муслима Магомаева "Синяя вечность". Выступление футболиста произвело самый настоящий фурор. Партнеры по команде аплодировали Кривцову стоя.

Видео выступления появилось на Youtube-канале Федерации футбола Украины.

Видео: Football Federation of Ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что матч Словакия - Украина в Лиге наций рассудят черногорские арбитры.