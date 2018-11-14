14 ноября в поселке Крыжановка, который располагается в 14 километрах от Одессы, люди перекрыли одну из улиц из-за отсутствия тепла у них в квартире. Стрим их акции на своей странице в Facebook выложил Сергей Колодяжный.

По его информации, протестуют жители ЖК "Европейский", который расположен на улицы Бачарова. В 500 квартирах комплекса до сих пор не включили отопление. Уже 1,5 часа активисты ходят по пешеходному переходу в районе рынка "Северны", чтобы привлечь внимание властей к проблеме: застройщик жилого комплекса отказывается включать тепло.

Видео: Facebook/ Сергей Колодяжный

Напомним, жители Смелы грозят перекрыть дороги из-за отсутствия отопления.

Также мы писали, что школы Каменского и Павлограда ушли на каникулы из-за отсутствия отопления.